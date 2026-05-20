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Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 21 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 21 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 21 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 21 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:49 y se pone a las 18:33.

Pronóstico del tiempo en San Luis para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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