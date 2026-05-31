Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 1 de junio, la temperatura rondará entre 2 y 6; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 1 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 3 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 09:31 y se pone a las 17:39.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.
A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- 1
Alerta, contribuyentes: un plan implacable para cazar en el zoológico
- 2
Caso Agostina Vega: cómo creen los investigadores que fueron trasladados los restos y cómo reaccionó su madre
- 3
Habló la madre de Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega: “Pido perdón a esa familia”
- 4
El caso Agostina Vega: el momento en que Barrelier ingresó al descampado donde hallaron los restos de la adolescente