Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:39 y se pone a las 21:01.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día