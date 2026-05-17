Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 18 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 09:13 y se pone a las 17:54.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 60 y 69 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..