El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:27 y se pone a las 21:17.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias fuertes y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.