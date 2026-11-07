Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:47 y se pone a las 20:54.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día