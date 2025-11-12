LA NACION

Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 13 de noviembre, la temperatura rondará entre 17 y 29;

El pronóstico del tiempo para Ceres para el 13 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:05 y se pone a las 19:39.

Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

