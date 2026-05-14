Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de mayo, la temperatura rondará entre 10 y 22; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 15 de mayo el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:23.
Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Qué es la “trampa de Tucídides”, la advertencia histórica que Xi Jinping citó frente a Trump para hablar del riesgo de guerra
- 2
El momento en que un hombre sale volando durante un fuerte temporal en India
- 3
La inflación de abril fue de 2,6% y en el primer cuatrimestre ya se superó la previsión oficial para 2026
- 4
Murió la actriz y cantante Claudine Longet, protagonista del juicio que escandalizó a Hollywood en los 70