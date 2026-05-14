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Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 15 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 15 de mayo el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:43 y se pone a las 18:15.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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