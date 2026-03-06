LA NACION

Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 7 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 7 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:31.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. “Efecto Outlander”: del particular legado de la exitosa serie a las lágrimas del último día en el set
    1

    “Efecto Outlander”: se estrena la última temporada de la exitosa serie que es mucho más que una trama en las plataformas

  2. Vecinos de Parque Patricios quisieron entrar por la fuerza al complejo de viviendas que se derrumbó
    2

    Vecinos de Parque Patricios quisieron entrar por la fuerza al complejo de viviendas que se derrumbó

  3. Franco Colapinto terminó con molestias en un ojo tras la segunda práctica en Australia: qué le pasó
    3

    Franco Colapinto terminó con molestias en un ojo tras la segunda práctica en Australia: qué le pasó

  4. Toty Flores, ladero fiel de Carrió, se sumó al gabinete de Fernando Espinoza en La Matanza
    4

    Héctor “Toty” Flores, ladero fiel de Elisa Carrió, se sumó al gabinete de Fernando Espinoza en La Matanza