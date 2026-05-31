Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 1 de junio, la temperatura rondará entre 12 y 21; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 1 de junio el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 07:42 y se pone a las 18:07.
Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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