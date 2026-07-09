Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 10 de julio, la temperatura rondará entre 15 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 10 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:14.
Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
El país que “importa gente” y donde a “muy pocos les va mal”
- 2
Alfa Pampa entró en concurso preventivo: la crisis del consumo golpea a los alfajores premium
- 3
Jorge Macri le respondió al alcalde de Nueva York por sus dichos sobre el partido Argentina-Egipto
- 4
Benito Fernández, diseñador de moda: “Muchas veces iba en un taxi, veía un edificio o un terreno y pensaba cómo lo reformaría”