Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 18 y 27; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol se presentaría sin lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:55 y se pone a las 19:50.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
Más leídas
- 1
- 2
Julio Bocca renuncia a la dirección del Ballet del Teatro Colón, que pierde un capital simbólico irreemplazable
- 3
El Salón de la Fama y un merecido reconocimiento a un símbolo histórico de los Pumas: Héctor ‘Pochola’ Silva
- 4
La escalofriante lesión de Désiré Doué que lo que lo alejará de los canchas por un largo tiempo