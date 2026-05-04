Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 5 de mayo, la temperatura rondará entre 19 y 29; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 5 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:27 y se pone a las 18:21.
Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
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