Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 28 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 18:12.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..