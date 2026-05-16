Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de mayo, la temperatura rondará entre 11 y 16; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 17 de mayo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:36 y se pone a las 18:14.
Pronóstico del tiempo en Reconquista para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
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