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Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 14; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 18 de agosto
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 18 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 18 de agosto el cielo estará None nublado con tormenta fuerte por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:29 y se pone a las 18:36.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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