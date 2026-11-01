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Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 2 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 17 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Rosario para el 2 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:03 y se pone a las 19:29.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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