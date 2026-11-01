Se incendió un velero en el puerto de Mar del Plata: rescataron a tres canadienses y a un perro

Tres ciudadanos canadienses y un perro fueron rescatados por la Prefectura Naval Argentina (PNA) de un velero que se incendiaba en el puerto de Mar del Plata, donde estaba amarrado.

El operativo se desplegó el sábado por la noche, después de que la fuerza recibiera un aviso de un principio de incendio a bordo de la embarcación, que había llegado desde Piriápolis, Uruguay.

Los tripulantes, dos hombres de 76 y 72 años y una mujer de 84, fueron trasladados a tierra junto con el animal y asistidos preventivamente por personal sanitario. Los profesionales comprobaron que los tres se encontraban en buen estado de salud.

Fuego, incendio y rescate en el puerto de Mar del Plata

La emergencia comenzó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata recibió una comunicación de un club náutico que alertaba sobre el fuego en un velero , que realizaba maniobras de amarre en una boya de cortesía. Ante esa situación, la embarcación comenzó a dirigirse hacia la sección octava del espigón Nº 2 del puerto local.

De inmediato, la autoridad marítima desplegó el guardacostas GC-72 Buenos Aires y un semirrígido para asistir a quienes se encontraban a bordo. En paralelo, por tierra, se movilizó una autobomba con personal de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura Mar del Plata (ESMP). También participaron efectivos de la Sección Guardia y Patrullaje, que se encargaron de asegurar el perímetro.

Los rescatistas evacuaron a los tres tripulantes y al perro mediante el semirrígido de la fuerza. Luego, los desembarcaron en las terminales 2 y 3 del puerto, donde ya esperaba una ambulancia con personal sanitario.

Las personas rescatadas están fuera de peligro

Mientras se desarrollaba el rescate, los bomberos de la Prefectura trabajaron en la embarcación para controlar el incendio y evitar que se propagara. Las tareas se extendieron casi hasta la medianoche y permitieron extinguir el foco ígneo, que había afectado el sector habitacional del velero, de bandera canadiense y casi 15 metros de eslora.

En el caso intervino la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez. Una vez finalizado el operativo, personal de la Prefectura acompañó a los ciudadanos canadienses durante los trámites migratorios correspondientes. Tras completar esas gestiones, los tres se retiraron del puerto por sus propios medios.