El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:48 y se pone a las 19:50.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día