Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 6 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:06 y se pone a las 18:06.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..