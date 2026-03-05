LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 25; la probabilidad de lluvias rondará entre 70 y 100 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 6 de marzo
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 6 de marzo el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:59 y se pone a las 19:39.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. “La liga de los campeones del mundo” regala la mitad de los partidos
    1

    Los minutos exactos que pierde el fútbol argentino y a qué ligas “les gana”

  2. La frase de Brancatelli sobre Nahuel Gallo que desató la indignación de Patricia Bullrich
    2

    La frase de Brancatelli sobre Nahuel Gallo que desató la indignación de Patricia Bullrich

  3. La increíble historia detrás del video viral que mostró la otra cara de la catástrofe en Bahía Blanca
    3

    “Era la primera vez que hacía RCP”: la increíble historia detrás del video viral que mostró la otra cara de la catástrofe en Bahía Blanca

  4. La esposa de Nahuel Gallo criticó sin dar nombres a quienes dicen que participaron de la liberación
    4

    La esposa de Nahuel Gallo criticó sin dar nombres a quienes dicen que participaron de la liberación