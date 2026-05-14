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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 15 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 15 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:36.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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