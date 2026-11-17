El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:16 y se pone a las 19:48.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con bruma y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: