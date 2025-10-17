Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:38 y se pone a las 19:27.
Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Fuerte golpe en el mundo cripto: dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias
- 2
Rebelión de los contadores contra la IA: una app argentina generó un conflicto en la disciplina
- 3
La pareja del fundador de Mango, clave para el giro en el caso de su muerte: pelea por la herencia y un testimonio revelador
- 4
Juan del Val: debate alrededor del premio literario que más paga en la industria