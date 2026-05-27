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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de mayo, la temperatura rondará entre 13 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 28 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 28 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 28 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:58 y se pone a las 18:31.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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