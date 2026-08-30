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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 31 de agosto, la temperatura rondará entre 14 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 31 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 31 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 31 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:33 y se pone a las 19:02.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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