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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de julio, la temperatura rondará entre 19 y 29; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 31 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 31 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 31 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:59 y se pone a las 18:48.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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