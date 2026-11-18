El mal tiempo llega a Buenos Aires. A partir del miércoles 18 al sábado 21 de noviembre se esperan abundantes precipitaciones que se registrarán tanto en la Capital Federal como en el conurbano bonaerense. Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque las lluvias serán intensas, la falta de un frente frío hará que las temperaturas se mantengan estables, entre los 16 °C y 28 °C.

Miércoles 18 de noviembre : Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura será de entre 18 °C y 28 °C.

: Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura será de entre 18 °C y 28 °C. Jueves 19 de noviembre : El tiempo dará tregua con cielos parcialmente nublados durante la mañana y temperaturas con mínimas de 17 °C y máximas de 27 °C.

: El tiempo dará tregua con cielos parcialmente nublados durante la mañana y temperaturas con mínimas de 17 °C y máximas de 27 °C. Viernes 20 de noviembre : Aunque la mañana comenzará con un clima ameno de 16 °C y cielos parcialmente nublados, con el correr de las horas se esperan chaparrones intensos con temperaturas de hasta 26 °C.

: Aunque la mañana comenzará con un clima ameno de 16 °C y cielos parcialmente nublados, con el correr de las horas se esperan chaparrones intensos con temperaturas de hasta 26 °C. Sábado 20 de noviembre : Durante el primer día del fin de semana los cielos estarán grises, con intensa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 27 °C.

: Durante el primer día del fin de semana los cielos estarán grises, con intensa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 27 °C. Domingo 21 de noviembre: El domingo será el día en que lleguen las mejoras climáticas. Si bien el cielo seguirá parcialmente nublado, hasta la fecha no se registran posibilidades de lluvias. La temperatura se mantendrá entre los 17 °C y los 26 °C.

Servicio Meteorológico Nacional extendido (Foto: Captura de pantalla de SMN)

¿Qué otras provincias se verán afectadas por el mal tiempo?

Además de la provincia de Buenos Aires, otras de las provincias que se verán afectadas por el mal clima en esta semana son Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa.

Mapa de las tormentas en el noroeste argentino

En Chaco, norte de Corrientes y en algunas partes de Misiones, rigen varios avisos a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y granizo. Por lo que desde el SMN se recomendó a la población estar alerta a los comunicados que se publiquen tanto en las redes sociales oficiales como en el sitio oficial, para poder mantenerse a resguardo durante las alertas naranjas y rojas que pudieran surgir con el transcurso de las horas.