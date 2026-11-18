Luego de varios días cálidos, húmedos y con chaparrones aislados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 18 de noviembre se esperan precipitaciones y, además, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias en distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por tormentas —bajo aviso naranja— son Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe, donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Esa región litoraleña puede ser afectada por tormentas fuertes, algunas severas, que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. A su vez, se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 milímetros.

Las condiciones climáticas a lo largo y ancho del territorio nacional

En otro orden, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas para Catamarca, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. En estos casos, los valores de precipitación acumulada rondarán entre 30 y 70 milímetros.

Ante este cuadro de situación, el SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y quedarse en construcciones cerradas. También aconsejó alejarse de puertas y ventanas, evitar calles anegadas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Finalmente, una alerta amarilla por lluvias está prevista para el extremo oeste de Chubut. En estas provincias se anticipan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros y no se descartan algunas tormentas de forma aislada.

El tiempo en el AMBA

El SMN emitió también el pronóstico para este miércoles en el AMBA, donde, tras un arranque de semana entre cálido e inestable, aparecerán los cielos encapotados. En este caso el organismo pronosticó una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 27°C en la ciudad de Buenos Aires. Los chaparrones se avizoran por la tarde.

Las condiciones climáticas en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, se anticipó una mínima de 19°C y una máxima de 26°C. Al igual que en la Ciudad, la caída de agua se espera durante la tarde. Además, la humedad ascenderá al 94%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 18°C en Catamarca; 32°C y 23°C en Chaco; 14°C y 11°C en Chubut; 27°C y 16°C en Córdoba; 31°C y 22°C en Corrientes; 29°C y 19°C en Entre Ríos; 34°C y 23°C en Formosa; 30°C y 17°C en Jujuy; 27°C y 14°C en La Pampa.

Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 18°C; 26°C y 16°C en Mendoza; 28°C y 22°C en Misiones; 25°C y 14°C en Neuquén; 18°C y 13°C en Río Negro; 28°C y 18°C en Salta; 30°C y 15°C en San Juan; 28°C y 13°C en San Luis; 18°C y 5°C en Santa Cruz; 29°C y 18°C en Santa Fe; 31°C y 20°C en Santiago del Estero; 16°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 29°C y 19°C en Tucumán.