Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de julio, la temperatura rondará entre -2 y 2; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 11 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre -2 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 09:53 y se pone a las 17:26.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 2 grados.
A la noche, el clima rondará los 0 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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