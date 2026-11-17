Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 14; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:14 y se pone a las 21:21.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con bruma y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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