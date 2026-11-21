Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 05:08 y se pone a las 21:29.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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