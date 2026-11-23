El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:05 y se pone a las 21:33.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con lluvia débil y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: