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Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 18 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 16; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 18 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 18 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 18 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 18:40.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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