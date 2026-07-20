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Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 21 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 21 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 21 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 21 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:07 y se pone a las 18:48.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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