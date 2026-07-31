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Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de julio, la temperatura rondará entre 16 y 28; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 31 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 31 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 31 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:53.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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