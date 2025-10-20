Adopción: Buscan una familia para cuatro hermanos de 15, 9, 8 y 6 años

El el Juzgado de Familia Nro. 6, Departamento Judicial Lomas de Zamora, Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de cuatro hermanos de 15, 9, 8 y 6 años.

Se trata de cuatro hermanos que buscan una familia que a través del amor y la comprensión les brinden contención y los acompañen para que puedan crecer todos juntos. Tomás va al colegio secundario, es muy responsable, tiene grandes lazos con sus compañeros y le gusta jugar al fútbol. Como a su hermano Sandro, que es muy querido por sus compañeros de la escuela primaria. Valentín, también va a la primaria, es muy cariñoso, le gusta leer cuentos y es tan futbolero como sus hermanos. Yanina, la menor de todos, es una niña alegre y afectuosa que además de ir a la escuela, le gusta cocinar.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. 3000-11554

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.