Adopción: Buscan una familia para Eliseo, un niño de 11 años

El el Juzgado de Familia Nro. 5, Departamento Judicial La Matanza, Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Eliseo, un niño de 11 años.

Se trata de un niño que concurre a una escuela de educación especial en jornada doble. Además, le gusta mucho la natación, dibujar, pintar y jugar con los autitos. También hacer actividades deportivas y recreativas al aire libre, especialmente pescar.

Desde el Juzgado aclaran que quienes deseen ser una familia para Eliseo deben poder, con amor y empatía, darle el apoyo, el acompañamiento y los cuidados necesarios para continuar con los tratamientos que le ayudan en su desarrollo y bienestar.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a juzfam5-lm@jusbuenosaires.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. 3000-31745

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.