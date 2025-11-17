Adopción: Buscan una familia para Mercedes, una adolescente de 14 años

El el Juzgado de Familia Nro. 3 de Pilar, Departamento Judicial San Isidro, Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Mercedes, una adolescente de 14 años.

Se trata de una adolescente que actualmente vive en un hogar convivencial en el partido de Escobar junto a otros 24 niños con quienes se lleva muy bien! Comparte muchas charlas con las otras niñas, intercambian cuentas para hacer pulseras y mandalas para pintar. También le gusta dibujar, cantar y los animales, especialmente los gatos y los perros. Si está al aire libre prefiere subirse a la bici o pasar largo rato en la cama elástica y, si hay cumples, es la primera en subirse al inflable y la última en bajarse. Es muy buena alumna, le encanta ir a la escuela. Quienes la conocen destacan que es una persona dulce con muy buen humor.

Desde el Juzgado aclaran que buscan una familia que con amor y empatía le brinde a Mercedes los cuidados y la asistencia que necesita, acompañándola en los tratamientos médicos que realiza.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: REF 1962-2024 (Mercedes)

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.