Adopción: Buscan una familia para Renata, una niña de 12 años

El el Juzgado de Familia Nro. 2 de San Miguel, Departamento Judicial General San Martín, Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Renata, una niña de 12 años.

Se trata de una niña activa, curiosa y aventurera, que disfruta jugando al aire libre, andando en bici y paseando por la plaza. También le gusta salir a tomar un rico helado y comer papas fritas. Además le encanta hacer pulseras, cerámica y pintar con lápices. Quienes la conocen dicen que al principio puede parecer un poco tímida, pero que cuando se siente segura es muy cariñosa. Sueña con formar parte de una familia y si tiene mascotas, como un perro o conejos, mucho mejor.

Desde el Juzgado aclaran que quienes deseen ahijar a Renata deben poder acompañarla en su crecimiento con amor, contención y respeto por sus tiempos.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a juzfam2-smi@jusbuenosaires.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: REF 27342

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.