Adopción: Buscan una familia para Simona, una niña de 11 años

El el Juzgado de Familia Nro. 2, Departamento Judicial Zárate - Campana, Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Simona, una niña de 11 años.

Se trata de una niña alegre que disfruta charlando y haciendo actividades al aire libre con sus amigas. También le gusta cuando todas juntas se ponen a dibujar y a pintar o ver dibujos animados de princesas. Además disfruta probando nuevos peinados y usando ropa colorida o con brillos. Cuando tiene la oportunidad, le encanta colaborar en la cocina, especialmente para preaparar cosas dulces.

Desde el juzgado aclaran que buscan una familia que con amor cuide a Simona y la acompañe en sus diferentes terapias, que deben mantenerse a lo largo de su crecimiento para ayudar a su desarrollo.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a juzfam2-zc@jusbuenosaires.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: REF. 24034

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.