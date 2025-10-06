Adopción: Buscan una familia para una niña de 6 años

El el Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 4 de la ciudad de Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de una niña de 6 años.

Se trata de una nena divertida, sociable, graciosa y cariñosa con todos aquellos que comparten su vida diaria. También es activa, expresiva y con gran autonomía. Lo que más le gusta es bailar y jugar al “poliladron”. A la hora de comer, sus favoritos son los panchos. Actualmente está cursando el 1er. grado de la escuela primaria. Además, asiste a un espacio terapéutico que la ayuda a elaborar sus vivencias y cuenta con apoyos específicos en algunos aspectos de su vida cotidiana.

Desde el Juzgado aclaran que buscan una familia con la capacidad para brindarle el amor, el cuidado integral y la contención que ella necesita. Además de asegurar la continuidad de sus terapias y de mantener el vínculo con sus hermanas.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: REF 0251 – CABA

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.