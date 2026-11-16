Adopción: Buscan una familia para Úrsula, una niña de 11 años

El Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar del Departamento Judicial San Isidro en Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Úrsula, una niña de 11 años.

Se trata de una niña que le encanta hacer peinados, manualidades, bailar, cantar y jugar al fútbol. También disfruta de la música, de los juegos de mesa y entre sus actividades destaca que va a danza y a los scouts donde hizo amigos. Actualmente esta por terminar su escuela primaria y aunque no le gusta mucho estudiar, ella dice que si la ayudan todo es más fácil. También nos cuenta que es de Capricornio y que cumple años en enero. Tiene muchas ganas de tener una familia que sea cariñosa, la cuide y le de muchos abrazos.

Desde el Juzgado aclaran que Úrsula cuenta con un certificado que cubre sus tratamientos y con acompañante escolar tres veces por semana.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. 30395

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.