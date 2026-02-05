El Ministerio de Salud de la Nación difundió el reporte de estadísticas vitales con los datos consolidados del ciclo 2024. El estudio analizó la caída de los nacimientos anuales en todo el territorio nacional. Los indicadores locales muestran una proximidad con los promedios de diversos países de Europa. La natalidad mantiene una tendencia decreciente constante desde hace una década.

A cuánto bajó la tasa de natalidad en la Argentina

La cifra de nacimientos durante 2024 descendió a 413.135. Este número representa una caída del 47% respecto de los niveles registrados en 2014, cuando nacieron 777.000 personas. El promedio de hijos por mujer alcanzó un piso histórico de 1,23. Este valor se sitúa por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1 necesaria para mantener la estabilidad poblacional sin flujo migratorio.

El número de nacidos vivos en territorio nacional cayó un 47% en la última década @juliaanalvarez

Argentina presenta estadísticas similares a las de Chile y Uruguay. El demógrafo Rafael Rofman, investigador de Cippec, analizó los datos actuales para LA NACION. “Acá, los nacimientos caen en escalones, con momentos de estancamiento y bajones bruscos”, explicó el especialista.

Los valores locales guardan semejanza con Italia, que registra 1,21, y Polonia, con 1,2. La tasa de fecundidad nacional se ubicó entre las más bajas de América Latina, junto con la de Chile que marcó 1,03. Rofman señaló que la tendencia es global. En los países nórdicos el número ya estabilizado ronda los 1,7 hijos por mujer. El investigador subrayó que el punto de equilibrio todavía no llegó al país.

Cuáles son las causas de este fenómeno

La caída en el número de nacimientos responde a múltiples variables. Figuran allí la mayor autonomía de las mujeres y la modificación de las expectativas reproductivas. El informe destaca una baja del 65% en la fecundidad adolescente durante los últimos diez años. La edad promedio de las madres también subió.

El grupo de mujeres entre 25 y 29 años concentró el 25% de los partos de 2024. El segmento de 30 a 34 años representó el 23% y el de 20 a 24 años el 22%. Rofman indicó que la fecundidad de las mujeres de mayor edad no decrece. Muchas personas postergan la maternidad por razones personales. El experto anticipó que la estabilización podría ocurrir en torno a una tasa del 1,5 o 1,7 en las próximas décadas.

El promedio de nacimientos en el país iguala actualmente a los registros de Italia y Polonia Shutterstock

Impacto en el sistema educativo y políticas públicas

El descenso de la cantidad de niños afecta las estructuras del Estado y la actividad privada. El gobierno porteño aprobó recientemente una reglamentación para el cierre de colegios privados. Esta medida responde al cese de actividades de diversos jardines de infantes y escuelas primarias en años recientes.

Directivos y docentes señalan la falta de alumnos como la causa principal de estas clausuras. “No hay chicos”, repiten en las instituciones. La crisis en la matriculación escolar constituye la consecuencia más visible de la dinámica poblacional actual en los centros urbanos.

La tasa de nacimientos varía según la jurisdicción. Misiones lideró la lista con 12,3 nacidos vivos por cada mil habitantes. Chaco registró 11,9 y Santiago del Estero marcó 10,8. Formosa alcanzó un 10,7. En el extremo opuesto, la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego registraron los valores mínimos con 6,9. Jujuy marcó ocho puntos. La Pampa y Río Negro tuvieron 8,1 cada una. La provincia de Buenos Aires computó 8,4.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.