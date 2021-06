“¿Cuándo nos toca a nosotros?”: el pedido de dos hermanitos chaqueños a su Jueza

“¿Ya nos consiguieron una familia?” es la pregunta que estos dos hermanos que viven en un hogar en la provincia de Chaco, le hacen a la Jueza que sigue su causa cada vez que pueden. Sus nombres reales empiezan con M y con F, pero en esta nota, para preservar su identidad, vamos a llamarlos Martín y Fernanda . Tienen 14 y 12 años, una relación muy unida, y desde hace cinco años esperan una familia que les brinde el amor y la contención que no pudieron recibir en sus primeros años de vida.

“En la última oportunidad que estuvieron en el juzgado, comentaron con tristeza que una bebé del hogar se había ido en adopción y que todos –refiriéndose a los niños de hogar– estaban felices por ella, pero inmediatamente dijeron que ellos también quieren una familia que los adopte”, relata la jueza Cinthia Tamara Jaremczuk, a cargo del Juzgado de niñez, adolescencia y familia N° 1, de Charata, Chaco, quien explica que está haciendo todo lo posible para poder responder no solo a su deseo, sino para garantizar su derecho fundamental a crecer en familia.

Como a ellos, a la mayoría de los preadolescentes y adolescentes en adopción, la espera se les hace interminable . Ver cómo los más chiquitos –incluso los que llegaron después–, se van primero, hace que aumente su ansiedad y los temores se agolpen. Cada día que pasa es una carrera contra el tiempo: saben que, con los años, las posibilidades de ser adoptados disminuyen. Y en el caso de Martín y Fernanda aparece otro temor: que los separen.

Desde el Juzgado destacan que son muy afectuosos entre sí y que siempre manifiestan su deseo de estar juntos. “Fernanda es una figura de contención para su hermano”, describe la jueza.

Ambos están escolarizados y practican actividades extraescolares en un club local. Martín es alegre e inquieto , presenta un retraso madurativo leve y concurre a una escuela especial. Quienes lo conocen destacan que en sus actividades escolares logra concentrarse y responde de manera favorable a las actividades que le plantea su maestra, siendo su atención muy buena. Realiza tratamiento fonoaudilógico. Además, asiste a talleres de dibujo y de carpintería.

Fernanda es cariñosa y muy protectora . No tiene problemas de aprendizaje y tiene un buen estado de salud. Le gustan los deportes y practica básquet, igual que su hermano.

Fernanda hizo un dibujo en el que expresa su deseo

Una larga espera

“Primero intentamos una vinculación con una hermana mayor que no funcionó, lo que llevó a tomar la decisión de alojarlos transitoriamente en un hogar; pero esto de transitorio se extendió mucho más de lo que ellos y nosotros deseamos”, detalla Jaremczuk.

Dado que hasta ahora no pudieron dar con postulantes interesados, junto con el Registro de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción de la provincia del Chaco, relanzaron la convocatoria pública para quienes quieran postularse. “Duele decirles que aún no había una familia para ellos, no había en el listado del registro primero, ni ahora pese a la difusión prolongada de la convocatoria pública”, se lamenta la magistrada.

En los casos en que ningún registro del país da respuesta positiva para la búsqueda de postulantes para un niño, niña, adolescente o un grupo de hermanos en situación de adoptabilidad, las convocatorias públicas son la última instancia para restituir su derecho a vivir en familia. Pueden postularse tanto personas que estén inscriptas en algún registro, como aquellas que no lo estén, pero deseen ahijar a los niños que esperan.

Martín y Fernanda esperan con ansias desde el 2016. Hay una realidad dolorosa que explica por qué muchos de los chicos que esperan son preadolescentes o adolescentes: la disponibilidad adoptiva de la gran mayoría de los postulantes admitidos en los registros no se corresponde a las características “reales” de las niñas, niños y adolescentes que esperan.

Según los últimos datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), de los 3024 legajos de personas inscriptas para adoptar, solo el 10% se encuentra disponible para mayores de 9 años y el 1,32% a niños de 12 años. Pero, ¿saben cuántos estarían dispuestos a adoptar adolescentes como M y F? Para chicos de 13 años hay solo siete inscriptos en todo el país; y para chicos de 14 o 15, cuatro. Es decir, los legajos para adoptar preadolescentes y adolescentes se cuentan con los dedos de una mano.

“La necesidad de una familia para ellos es urgente”, resalta Jaremczuk, quien espera que a través de la difusión de sus historias en LA NACION aparezca finalmente “esa familia que para M. y F. signifique la oportunidad de un hogar al que anhelan, que les brinde amor, que los proteja, los contenga y acompañe en el proceso de crecimiento”. Siempre, teniendo presente que construir el vínculo familiar, lleva tiempo, paciencia y compromiso.

Las personas o parejas que deseen conocer más detalles sobre estos hermanitos, pueden comunicarse con el juzgado al mail familia-ch@justiciachaco.gov.ar o con el Registro Centralizado de Adoptantes de Chaco al 0362-4453917, de lunes a viernes, de 8 a 12, o escribir a: registro.adoptantes-rcia@justiciachaco.gov.ar; número de referencia: 376/16.

Más información

Quiero adoptar:

En el especial Quiero una familia de LA NACION también pueden encontrarse convocatorias abiertas para niñas, niños y adolescentes de todo el país que esperan tener una familia. Además, en la web de la Dnrua hay una guía sobre la adopción en la Argentina, servicios en línea y se realizan charlas informativas de forma mensual.

Quiero ser familia de acogimiento:

Los requisitos y los pasos a seguir para ser familia de acogimiento dependen de cada jurisdicción. En CABA, pueden inscribirse en el Programa de Acogimiento Familiar y pedir más información en acogimientofamiliar@buenosaires.gob.ar.

Quiero ser cuidador familiar:

El Registro de Cuidadores Familiares es una experiencia que se orienta a cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado para niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años alojados en instituciones y para quienes la figura de adopción no resulta una alternativa posible, ya sea porque no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, porque no brindan su consentimiento subjetivo para ser adoptados, o bien porque la adopción no resulta ser para ellos la figura adecuada. Se convoca a personas que residan en la provincia de Buenos Aires dispuestas a prepararse para asumir el cuidado estable y sostenido (con o sin convivencia familiar) de estas infancias y así poder acompañarlas en sus trayectorias hasta que puedan tener una vida autónoma. Por ahora, esta experiencia, que comenzó en el Juzgado de Familia Nº 2 de San Miguel, se extendió a los Juzgados de Familia Nº 5 de Mar del Plata, Nº 1 de Tigre y Nº 5 de La Plata. Más info: cuidadoresfamiliares@pjba.gov.ar