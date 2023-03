Brisa Ayelén Pereyra está perdida desde el 21 de julio de 2015

escuchar

Como una niña hermosa y dulce a la que le encantaba jugar con sus primitos. Así describe Paulina Dekemmeter, tía de Brisa Ayelén Pereyra, a la pequeña, que desapareció el 21 de julio de 2015, cuando tenía solo 5 años. Ese día, el padre, según su propia versión, dejó a la niña en la esquina de Agustín Magaldi y Alvarado, en Barracas, a metros de la casa de Norma, la abuela de Brisa, y donde solía estar la madre de la pequeña, de quien se había separado tiempo antes. Durante la investigación, dijo que su intención fue la de evitar cruzarse con su expareja.

El padre y la madre de Brisa aseguraron que se enteraron de su desaparición un mes después, cuando se cruzaron en la calle y se hicieron la misma pregunta: “¿Dónde está Brisa?”. Cuando Paulina, tía de la niña, se enteró de lo que había ocurrido, corrió a hacer la denuncia.

Brisa con una de sus primas

Desde entonces, la tía y la abuela maternas se dedicaron de lleno a mover cielo y tierra para encontrarla. En septiembre de 2017, Norma murió en un accidente en la ruta, mientras viajaba a Puerto Madryn, Chubut, para difundir la búsqueda de su nieta. “Cuando pasó eso con mi mamá, yo me retiré de todo. Quedé muy mal psicológicamente. Siempre peleé por la detención de mi hermana y su expareja. El tipo falleció y ella sigue por ahí. Mientras tanto, pasaron los años y mi sobrina nunca apareció. No tengo contacto con su madre, no me interesa, jamás se movió una cuadra para encontrarla”, sostiene Paulina.

Y agrega: “Buscamos las cámaras de seguridad, hablamos con las garitas de la zona, fuimos a la fiscalía, policía, todo. Le dedicamos mucho tiempo a su búsqueda y hasta descuidamos nuestra propia familia”. Todavía tiene “un poquito de esperanza” de ver a su sobrina y el Estado ofrece una recompensa de 500.000 pesos a quien pueda aportar información veraz sobre la pequeña. La última imagen que recuerda de Brisa es jugando con sus primitos: “Venía mucho a casa a jugar. Hoy estoy intentando seguir con mi vida”.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Missing Children al 0800-333-5500