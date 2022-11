“Este colegio no es para él”: por qué excluir a chicos con discapacidad de la escuela común es un acto de discriminación y un oportunidad perdida

escuchar

“ Tu hijo atrasa al resto de sus compañeros ”, “ no tenemos vacantes ”, “ no estamos preparados ”, “ este colegio no es para él ” o “ lo mejor es que vaya a una escuela especial con chicos parecidos a él ”. Estas son muchas de las excusas que ofrecen las escuelas para justificar la exclusión de chicos con alguna condición o discapacidad.

Natacha es mamá de Iñaki y cuenta lo que vivió: “Íbamos a los colegios, nos atendía el personal administrativo y cuando llegabamos a la directora y le comentábamos sobre Iñaki, cómo era y cuáles eran sus características, decían: ‘No hay vacante’”.

Excluir a los chicos con discapacidad de la escuela común, tanto pública como privada, es un acto de discriminación ¿Por qué?:

Porque es un derecho reconocido por las Naciones Unidas al que Argentina le dio jerarquía constitucional.

reconocido por las Naciones Unidas al que Argentina le dio jerarquía constitucional. Porque una escuela que excluye enseña a sus alumnos a excluir y reproduce inequidad e injusticia.

y reproduce inequidad e injusticia. Cuando la escuela es inclusiva y abraza la diversidad como un valor esencial, los chicos aprenden a valorar las diferencias y se desarrollan mejor académica y socialmente . Martín Vera es docente y explica que “la educación inclusiva permitió a mis alumnos aprender que las diferencias son parte normal de la vida. Ellos pudieron construir amistades desde otro lugar. Desde un lugar más positivo, más humano”.

. Martín Vera es docente y explica que “la educación inclusiva permitió a mis alumnos aprender que las diferencias son parte normal de la vida. Ellos pudieron construir amistades desde otro lugar. Desde un lugar más positivo, más humano”. Contrario a lo que se suele creer, los chicos con discapacidad suben la vara de la calidad educativa .

Los especialistas afirman que cuando el maestro reconoce que cada alumno tiene su propia forma de aprender y participar, sale a buscar nuevas estrategias y herramientas para educar en la diversidad. Esto deriva en que los chicos aprendan más y mejor. Un ejemplo concreto es la coenseñanza.

La maestra, Claudia Fiorito, cuenta que “como docentes empezamos a trabajar mucho más en equipo, a buscar estrategias, a investigar, a tratar de ser más creativos para que todo el grupo acceda a los contenidos y teniendo en cuenta las características de cada uno”.

Es importante diferenciar dos conceptos: integración no es lo mismo que inclusión.

La integración se basa en el concepto de normalización. Acá el peso está puesto en que el alumno con alguna discapacidad se adapte al sistema: abrirle la puerta de la escuela y que puede quedarse mientras logre encajar.

se basa en el concepto de normalización. Acá el peso está puesto en que el alumno con alguna discapacidad se adapte al sistema: abrirle la puerta de la escuela y que puede quedarse mientras logre encajar. La inclusión cambia esta lógica y parte de la idea de que todos somos diferentes. La escuela es la que se adapta y se transforma para educar a todos sus estudiantes, independientemente de sus características.

Para ver que la educación inclusiva no es una utopía LA NACIÓN visitó el sistema de La Pampa, la provincia se convirtió en la primera del país en conseguir una inclusión prácticamente plena: el 98,5% de los estudiantes con discapacidad van a escuelas comunes mientras que en el resto del país solo un 40% asiste a modalidad común.

El modelo de La Pampa es considerado exitoso a nivel mundial y fue elogiado por la Unión Europea desde el programa Eurosocial. ¿Cómo lo lograron?

Clave 1 : hubo una decisión política de transformar el sistema educativo convirtiendo a las escuelas especiales en espacios de apoyo a la inclusión.

hubo una decisión política de transformar el sistema educativo convirtiendo a las escuelas especiales en espacios de apoyo a la inclusión. Clave 2 : la capacitación de los maestros de grado y de docentes de apoyo a la inclusión. Incluso su formación ya no ocurre de manera segregada (es decir, ya no está dividida en especial o común)

la capacitación de los maestros de grado y de docentes de apoyo a la inclusión. Incluso su formación ya no ocurre de manera segregada (es decir, ya no está dividida en especial o común) Clave 3 : otra clave es que el docente de apoyo a la inclusión ya no se sienta al lado del alumno o alumna con discapacidad sino que funciona como pareja pedagógica del profesor del curso. Su intervención no va dirigida a un solo alumno sino que busca enriquecer a todo el grupo.

otra clave es que el docente de apoyo a la inclusión ya no se sienta al lado del alumno o alumna con discapacidad sino que funciona como pareja pedagógica del profesor del curso. Su intervención no va dirigida a un solo alumno sino que busca enriquecer a todo el grupo. Clave 4 : la mirada docente se transformó. El alumno con discapacidad ya no es visto como responsabilidad del maestro integrador sino que está claro que su aprendizaje depende del trabajo en equipo.

Más información

Si querés conocer más sobre educación inclusiva, la guía sobre educación inclusiva de La Nación ofrece más contenido sobre el tema.