Ayuda Escolar marzo 2026: cuándo se acredita el beneficio y cuál es el monto para este año

La Ayuda Escolar Anual es una herramienta de asistencia estudiantil que está vigente en 2026, luego de que el Gobierno confirmara su entrega para este año. Y los interesados que precisen conocer cuándo se acredita el beneficio y cuál es el monto para este año ya pueden conocer los detalles de esta prestación estatal.

En marzo comienza la distribución de la Ayuda Escolar Anual Shutterstock - Shutterstock

Mediante el Decreto 115/2026, que se publicó en el Boletín Oficial, quedó establecida la distribución de la Ayuda Escolar Anual en su edición de 2026, por lo que esta asistencia, que es de utilidad para la compra de útiles al comienzo del año escolar también se entregará este año.

Cuándo se acredita la Ayuda Escolar Anual 2026

A partir de marzo 2026 comienza el cobro de la Ayuda Escolar Anual, según consta en la información del sitio oficial de la Anses (Administración nacional de la Seguridad Social).

Las familias que acrediten antes del fin de cada año la escolaridad de sus hijos entre 4 y 17 años inclusive, van a recibir la Ayuda Escolar en el mes de marzo. Esto no significa que el comprobante presentado en 2025 sea válido para este año, sino que es un paso adicional para el cobro dentro del tercer mes del año.

Si por algún motivo, el solicitante lo hace después de comenzado el ciclo lectivo 2026, la acreditación puede tardar entre 30 y 60 días desde la fecha de presentación de la documentación.

Cuál es el monto de la Ayuda Escolar para este año

La Ayuda Escolar Anual se ubica en los $85.000, como suma tope, bajo una modalidad que otorga un refuerzo de dinero equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar esos $85.000.

Si el valor determinado de la Ayuda Escolar Anual para 2026 es inferior a $85.000, el Estado abona la diferencia.

Los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual

Cuáles son los topes de ingreso para recibir la Ayuda Escolar Anual

De acuerdo a la cartilla vigente que emite Anses, la Ayuda Escolar Anual cuenta con los mismos topes de ingreso que otras prestaciones del organismo previsional. Según la más reciente actualización, que incluye al mes de marzo, los límites son los siguientes:

Ingresos Montos límites en marzo Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar $5.445.190 Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $2.722.595

En el caso de los hijos con discapacidad no hay límite de ingresos para cobrar la Ayuda Escolar Anual.

La Ayuda Escolar Anual fue pensada como una herramienta que apuntale la situación de niños y adolescentes de los niveles inicial, primario y secundario. Se entrega por única vez en el año y sirve para la compra de útiles e insumos necesarios para el inicio de clases.

Pasos para inscribirse al trámite

La Ayuda Escolar Anual requiere de un formulario que sirve para acreditar la escolaridad de los menores y que se obtiene desde el sitio oficial de la Anses. Este documento debe ser completado con los datos del alumno y del establecimiento al que concurre.