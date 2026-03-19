Grabó un video que se volvió viral: la historia del chico de 16 años que sueña con tener una familia y conocer la cancha de Boca

Doce años es mucho tiempo para esperar. Más todavía en la vida de un chico. Josué tiene 16 y desde los 4 vive en hogares de cuidado. Creció en instituciones, atravesó su infancia lejos de una familia y llegó a la adolescencia con un deseo que sigue intacto: que alguien lo elija.

Desde el año pasado está en convocatoria pública de adopción, un llamado abierto a toda la comunidad que busca encontrarle una familia. El lunes, el Poder Judicial de Corrientes difundió un video en el que él mismo cuenta quién es y qué sueña:

La historia de Josué, el adolescente de 16 años que sueña con ser adoptado

En pocas horas, la publicación empezó a circular en redes sociales y fue compartida por figuras como José María Muscari y Andrea Pietra, lo que amplificó su alcance.

Detrás de ese video hay una historia de espera, pero también una decisión del Poder Judicial correntino: salir activamente a buscar una familia a través de piezas audiovisuales que les dan voz a adolescentes que esperan ser adoptados.

¿Qu i én e s Jo s ué? Es un adolescente de 16 años, fanático de Boca. Según quienes lo acompañan, es responsable y comprometido con la escuela, donde cursa el nivel secundario.

Le gusta el fútbol y el básquet, pero también las películas y las series. Disfruta, además, de fabricar muebles y objetos en madera.

Tiene un proyecto a futuro: quiere estudiar para formar parte de una fuerza de seguridad.

“Es tímido, pero cuando entra en confianza se aferra mucho a las personas”, cuenta Patricia Ramos, su madrina.

¿Cuále s s on s u s s ueño s ? Algunos son simples, pero para él todavía están pendientes. Como nunca salió de Corrientes ni viajó en avión, quiere conocer Buenos Aires.

También quiere aprender a usar escaleras mecánicas y ascensores.

Y hay un detalle que lo distingue dentro de su propia historia: mientras todos sus hermanos son hinchas de River, él eligió ser fanático de Boca.

Sus hermanos . Josué nació en una familia muy numerosa: eran 10 hermanos, de los cuales dos fallecieron. Entre todos, hay una figura central: Samuel, su hermano mayor. Samuel fue adoptado a los 14 años por una maestra rural. Hoy tiene 20 y está cumpliendo uno de sus sueños: participa en el programa televisivo “Es mi sueño”.

Para Josué, es una inspiración: “Sentí mucha emoción al verlo cumplir su sueño”, cuenta. Lo mira como la prueba de que, con acompañamiento, es posible construir un camino distinto.

¿Por qué s e h i zo un video con s u h is tor i a? La iniciativa surgió a pedido del propio Josué. Desde que se publicó su convocatoria pública en la página del Poder Judicial, el año pasado, no hubo resultados. Entonces, decidió dar un paso más: mostrarse.

Josué vive desde hace 12 años en hogares. Durante muchos años se intentó vincularlo con su familia de origen (como tíos y primos), lo cual era su deseo, hasta que finalmente fue declarado en situación de adoptabilidad y el año pasado, ante la falta de resultados en la búsqueda de una familia, se lanzó la convocatoria pública.

Josué "se muere por una familia", dicen quienes lo conocen.

Fabiana Apezteguía, coordinadora de prensa del Poder Judicial de Corrientes, explica que desde 2023 ese organismo empezó a producir este tipo de videos para visibilizar los casos de los chicos y chicas a quienes más cuesta encontrarles una familia: adolescentes, grupos de hermanos y niños con discapacidad.

“Hicimos más de 20 videos y la mayoría de las búsquedas tuvieron resultados positivos. Antes, las convocatorias escritas eran frías y no tenían repercusión. Con los videos logramos una llegada mucho más profunda”, agrega.

¿Func i onan e s to s videos ? En muchos casos, sí. El antecedente más conocido es el de Lucio, un adolescente cuya historia se volvió viral tras protagonizar un video en el que decía: “Alguien me va a querer”. Tiempo después, fue adoptado por José María Muscari.

Ese caso marcó un antes y un después. “El video de Lucio fue el segundo que filmamos y a partir de ahí dijimos: este es el camino”, cuenta Apezteguía. Según explica, fueron pioneros en este tipo de iniciativas y, con el tiempo, otras provincias comenzaron a replicarlas. “Josué se muere por una familia”, agrega.

¿Lo s ch i co s el i gen part i c i par? Sí. Es una condición central. “Lo primordial es que el niño tenga la intención. Todos los videos los hacemos porque los chicos quieren y lo piden”, explica Apezteguía. La decisión final, de todos modos, la toma el juez interviniente, que evalúa cada situación junto con el equipo técnico para determinar si la exposición es conveniente.

Tras algunas críticas en experiencias previas, hoy los videos suelen evitar mostrar el rostro de los adolescentes para resguardar su identidad.

¿Qué e s una con v ocator i a públ i ca? Es una instancia excepcional dentro del proceso de adopción. Se utiliza cuando no se logra encontrar una familia para un niño, niña o adolescente dentro del registro de postulantes inscriptos. En esos casos, la Justicia amplía la búsqueda a toda la comunidad, incluso a personas que no estén previamente inscriptas.

A nivel nacional, se estima un promedio de permanencia en hogares de entre dos y cuatro años.

¿Có m o po s tular s e? Las personas interesadas en adoptar a Josué deben completar el formulario de convocatorias públicas del Poder Judicial de Corrientes y enviarlo por mail a jcivilcom-virasoro@juscorrientes.gov.ar. También pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la provincia para recibir asesoramiento: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar / 03794-4104298

A Josué le quedan dos años más dentro del sistema de cuidado institucional: a los 18 años, tendrá que dejar el hogar. En ese tiempo, espera algo concreto: no solo conocer una ciudad o subirse por primera vez a una escalera mecánica, sino hacerlo con alguien al lado. Alguien que se quede. Una familia.

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